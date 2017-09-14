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Dünya

ABD'den Melih Gökçek'in 'başlarına öyle belalar gelsin ki bizi unutsunlar' paylaşımına yanıt

"Umarım o dualara kimse kulak asmaz"

14 Eylül 2017 17:01

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Twitter hesabından paylaştığı 'daha çok felaketler yaşanması için dua edin' mesajıyla ilgili, "Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz" yanıtını verdi.

Nauert, başkent Washington'da Yabancı Basın Merkezi'nde ABD'de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum"

Toplantıda Nauert'e, Gökçek'in "Harvey ve Irma kasırgalarının ABD'ye maliyeti 290 milyar $. Duaya devam. Mevlam bizle uğraşanların başına öyle dert ver ki bizi unutsunlar" tweet'ine dair yorumu soruldu.

Nauert, gazetecinin sorusunu bitirmeden araya girerek, "Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz. Çünkü herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten" diyerek tepki gösterdi.

Nauert, Gökçek'in paylaştığı "Allah-u Alem ağzı dualı birileri dua etti ve ABD'de felaketler birbirini kovalıyor. ABD'nin Virginia eyaletinde çatışmalar çıktı. Ricam var. Dua ediniz ve Allah'tan dileyiniz. Bizle ve Müslümanlarla uğraşan devletlerin başına öyle belalar ver ki bizi unutsunlar” ifadelerini kullandığı paylaşımlarını görmediği için, bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.

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