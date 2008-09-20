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Ekonomi

ABD'den mali krize müdahale

Yönetimin kurtarma planı 700 milyar dolar...

20 Eylül 2008 03:00

ABD Başkanı George Bush yönetiminin zor durumdaki şirketleri iflastan kurtarmak için Kongre'ye önerdiği para miktarının 700 milyar dolar olduğu bildirildi. Taslak planda, iki yıl içinde, herhangi bir mali kuruluşun ödenemeyen borçlarının devralınması için hükümete geniş yetki veriliyor.

 

Bunun, 1929 yılında yaşanan Büyük Bunalım'dan bu yana en büyük mali kurtarma planı olduğu belirtiliyor. Başkan Bush, konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Tasarının çabucak geçmesi için Kongre ile birlikte çalışacağız" dedi. Planın ayrıntılarına girmeyen Bush, "Bu büyük bir paket, çünkü problem büyük" diye konuştu.

 

Başkan Bush, mali problemlerin yayılarak sıradan vatandaşı da etkilemesinden endişe ettiğini de belirterek, "Hiçbir şey yapmamanın riski, paketin riskini aşıyor ve zaman içinde paranın büyük kısmını geri alacağız" dedi.

 

Bush, "İnsanlar sistemimize şüpheyle bakmaya başladı, insanlar güvenini kaybediyor. Mali sistemimize güven duyulmasının önemini idrak ediyorum" ifadesini kullandı. Beyaz Saray ve Kongre yetkilileri, tasarının önümüzdeki hafta kabul edilmesini bekliyor.

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