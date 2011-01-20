T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DEN MAFYAYA BÜYÜK DARBE NEW YORK (A.A)

20 Ocak 2011 21:50

-ABD'DEN MAFYAYA BÜYÜK DARBE NEW YORK (A.A) - 20.01.2011 - ABD'de mafya tipi organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 110 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Eric Holder, FBI tarafından, mafyaya karşı en büyük günlük operasyonlardan birinin düzenlendiğini belirtti. Holder, gözaltına alınanlar için, "ülkemizin en tehlikeli suçluları arasındalar" dedi.  Yaklaşık 800 güvenlik görevlisinin, şüphelileri, New York, New Jersey ve Rhode Island'da sabah erken saatlerde gözaltına aldığı belirtildi. Operasyonla New York'teki 5 ve New Jersey'deki bir mafya ailesinin hedeflendiği bildirildi.  Şüpheliler, haklarında düzenlenen 16 ayrı iddianameyle adam öldürme, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yasa dışı kumar oynatmak, kundakçılık, tefecilik ve diğer suçlarla itham ediliyor. Şüphelilerin rakiplerini öldürdükleri, tüyler ürpertici çok sayıda cinayete karıştıkları belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24