-ABD'DEN MAFYAYA BÜYÜK DARBE NEW YORK (A.A) - 20.01.2011 - ABD'de mafya tipi organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 110 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Eric Holder, FBI tarafından, mafyaya karşı en büyük günlük operasyonlardan birinin düzenlendiğini belirtti. Holder, gözaltına alınanlar için, "ülkemizin en tehlikeli suçluları arasındalar" dedi. Yaklaşık 800 güvenlik görevlisinin, şüphelileri, New York, New Jersey ve Rhode Island'da sabah erken saatlerde gözaltına aldığı belirtildi. Operasyonla New York'teki 5 ve New Jersey'deki bir mafya ailesinin hedeflendiği bildirildi. Şüpheliler, haklarında düzenlenen 16 ayrı iddianameyle adam öldürme, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yasa dışı kumar oynatmak, kundakçılık, tefecilik ve diğer suçlarla itham ediliyor. Şüphelilerin rakiplerini öldürdükleri, tüyler ürpertici çok sayıda cinayete karıştıkları belirtildi.