ABD'den Maduro'ya yakın kişilere yaptırım kararı

Washington yönetimi, devlet başkanı Nicolas Maduro'nun isteğiyle kurulan Kurucu Meclis'ini tanımadığı Venezuela'ya ek yaptırım kararı aldı. "Demokrasinin temel prensiplerinin" uygulanmaması nedeniyle yaptırım kararı alan ABD, listeye Maduro'ya yakın sekiz kişiyi ekledi.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararı alınan kişiler arasında Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kardeşi Adan Chavez de yer alıyor.

Yaptırım kararı uyarınca, söz konusu kişilerin ABD'deki hesapları dondurulurken, ABD vatandaşlarının listede yer alan kişilerle ticari ilişkilerde bulunması yasaklandı.

Listede hali hazırda Maduro ve yardımcısı Tareck El Aissami de yer alıyor. ABD'nin yaptırım kararı aldığı kişilerin, Kurucu Meclis üyeleri ya da destekçileri oldukları belirtildi.

Venezuela'da Kurucu Meclis, yeni anayasayı yazmak üzere Maduro'nun girişimiyle oluşturuldu. 545 üyeli Kurucu Meclis'te çoğunluğu Maduro'yu destekleyen sosyalistler oluşturuyor.

Meclis'te çoğunluktaki muhalifler Kurucu Meclis seçimlerine hile karıştırıldığını öne sürerek, bu oluşumu tanımıyacaklarını duyurmuştu açıklamıştı.

Muhalefet yerel seçimlere katılma kararı aldı

Meclis'te çoğunluğu oluşturan sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) yerel seçimlere katılma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun süren tartışmaların ardından 23 valilik ve yerel yönetim kademeleri için adayların belirleneceği açıklandı. Muhalifler henüz temmuz ayında seçimleri boykot ederek, katılmayacaklarını açıklamışlardı.

MUD aldığı kararla, devlet başkanı Maduro üzerinde baskıyı arttırarak, yerel seçimlerin yapılmasını sağlamaya çalışacak. Yerel seçimlerin geçen yılın sonunda yapılması planlanıyordu. Ancak seçim komisyonu gerekçe göstermeden seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu. Kamuoyu anketlerine göre muhalefetin en az 18 valiliği alabileceğini gösterdiği belirtildi.

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DW/AFP/dpa/GA/BÖ