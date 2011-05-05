-ABD'DEN LİBYA'YA ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD, Libya'ya Misrata kentindeki limana saldırılara son verme çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Mark Toner, Muammer Kaddafi rejimine Misrata'daki limana saldırılara son, Uluslararası Göç Örgütü'nün yardımlarına ve sivillerin tahliyesine izin verme çağrısında bulunulduğunu belirtti. Libya lideri Kaddafi'ye bağlı birliklerin, kuşatma altındaki Misrata kentinde limana yaptığı saldırıda bugün 5 kişi ölmüştü. Uluslararası Göç Örgütü'nün gönderdiği bir geminin, bin kadar yabancıyı ve yaralıları tahliye için limanda beklediği belirtilmişti.