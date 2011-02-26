ABD'den Libya'ya ambargo kararı

T24- Amerika Birleşik Devletleri, Libya yönetimine karşı amborgo uygulama kararı aldı. ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi ve yakınlarının mal varlığını donduran ve bu kişilere ilişkin mali işlemleri askıya alan kararı imzaladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yaptırım seçeneklerini değerlendirmek üzere toplanacak.

Dün Libya'nın başkenti Trablus'ta yönetim karşıtı göstericilere ateş açıldı.

Çatışmalarda bin civarında göstericinin öldüğü söyleniyor.

Obama, Libya'daki karışıklığın, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü tehdit oluşturduğunu söyledi.

Libya ile ilgili yaptırımları içeren bir başkanlık kararnamesi imzalayan Obama, yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimini hedef alan tek taraflı yaptırımların amacının Libya halkına ait varlıkları korumak olduğunu belirtti.

Obama, Kaddafi hükümetinin uluslararası normlar ve ortak kuralları ihlal ettiğini ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Obama'nın imzaladığı yaptırımlar çerçevesinde, Kaddafi ve 4 çocuğunun ABD'deki mal varlıkları donduruluyor.

Hazine Bakanlığı, Muammer Kaddafi, 3 oğlu ve kızına yönelik yaptırımların Libya hükümetine de uygulanacağını bildirdi.



BM yaptırımlar için toplanıyor





BM Güvenlik Konseyi de Kaddafi rejimine yönelik yaptırım seçeneklerini değerlendirme kararı aldı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libya'ya yönelik planlanan yaptırım paketi konusunda acele edilmesi çağrısında bulunmasının ardından harekete geçen Konsey, bugün toplanarak Kaddafi'ye karşı yaptırım seçenekleri üzerinde duracak.

Konseyin dönem başkanı Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Luiza Ribeiro Viotti, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırım içeren bir karar tasarısının belki gün içinde kabul edilebileceğini söyledi.

Konsey'in daimi üyeleri İngiltere, Fransa, ABD ve geçici üye Almanya tarafından hazırlanan karar tasarısı taslağı Konsey üyelerine dağıtıldı.

Taslak metinde, Kaddafi hükümetine karşı silah ambargosu getirilmesi, Kaddafi'nin banka hesaplarının dondurulması, Kaddafi, ailesi ve yönetimdeki yetkililere karşı seyahat yasağı uygulanması gibi yaptırımlar bulunuyor.

Libya'da son dönemde sivil halka karşı girişilen şiddetin ve saldırıların derhal sona ermesi istenen tasarıda, bu saldırıların insanlık suçu olabileceği belirtilerek bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma açması da isteniyor.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud gazetecilere yaptığı açıklamada, Konsey üyeleri arasında, Kaddafi rejimine karşı seyahat yasağı uygulanması, banka hesaplarının dondurulması ve silah ambargosu getirilmesine yönelik yaptırımlar konusunda genel bir mutabakat olduğunu, bugün yaptırım içeren tasarının geç saatlerde de olsa oylamaya sunulabileceğini söyledi.

Ancak BM kulislerinde Rusya ve Çin'in yaptırımlara yönelik tutumlarının henüz çok net olmadığı da konuşuluyor.

Konsey'in bugünkü toplantısı önce basına kapalı danışma toplantısı şeklinde düzenlenecek.

Konsey'in karar tasarısı taslağı üzerinde mutabık kalarak bugün resmen oylamaya geçip geçmeyeceği ise bu toplantının ardından netlik kazanacak.



Kaddafi direneceğini söylüyor





Dün başkent Trablus'ta cuma namazından sonra Kaddafi'nin devrilmesi çağrısını yapan kalabalıklar sokaklara döküldü.

Güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı.

Cuma günü aynı zamanda Libya devlet televizyonu Albay Muammer Kaddafi'yi Trablus'ta Yeşil Meydan'da büyük bir kalabalığa seslenirken gösterdi.

Libya'da 42 yıldır iktidarda olan Muammer Kaddafi yaptığı konuşmada kendisinin ve hükümetinin ayaklanmaya karşı direneceği mesajını verdi.

Eski sömürgeci güç İtalya'ya karşı savaşı hatırlatan ve ''Bu halk İtalya'yı dize getirmiştir,'' diyen Kaddafi, kendisinin de halkın bir parçası olduğunu ve ayaklananları yenilgiye uğratacaklarını söyledi.

Meydandaki yandaşları Kaddafi yönetiminin simgesi yeşil bayraklardan sallarken, Libya lideri kalabalığa ''Onursuz, yeşil bayraksız bir hayatın hiçbir değeri yoktur. Dans edin, şarkı söyleyin, ve kendinizi hazırlayın'' seslendi.