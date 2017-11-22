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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

"Ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız"

22 Kasım 2017 04:23

ABD, "teröre destek veren devletler" listesine eklediği Kuzey Kore'nin ticari faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı aldı

Washington yönetimi, "teröre destek veren devletler"  listesine eklediği Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan izole etmek için yaptırımlarını  genişletti.  

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan  Donald Trump’ın dün Kuzey Kore’yi "teröre destek veren devlet" statüsüne  almasının ardından ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13  şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı alındı.

“Yaptırım kararının, Kuzey Kore’nin yasa dışı balistik füze ve nükleer  silah programları için kullandığı gayri meşru finansmanı kesmek” için alındığı  ifade edilen açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların Kuzey Kore’yle  uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri olduğu vurgulandı.  
 
ABD’nin kara listesine eklenen 13 şirketten bazılarının Çin’de  faaliyet göstermesi dikkati çekerken, açıklamada bunlardan Dandong Kehua Economy  & Trade, Dandong Xianghe Trading ve Dandong Hongda Trade isimli üç şirketin Ocak  2013 – Ağustos 2017 arasında Kuzey Kore’ye toplam 750 milyon dolarlık mal  ticareti gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

"Ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında,  "Uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmeye devam eden Kuzey Kore’yi dış  ticaret ve gelir kaynaklarından mahsur bırakarak ekonomik baskıyı en üst düzeye  çıkarmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

 
Başkan Donald Trump da Kuzey Kore’yi "teröre destek veren devletler"  listesine eklediğini açıkladığı konuşmasında ülkeye "en üst düzeyde yaptırım  uygulanacağını" kaydetmişti.
 
Uzmanlar, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımların aralarında  bankalarda olmak üzere daha fazla Çinli şirketi hedef alabileceğini öngörüyor.
 
Kuzey Kore, ABD’nin “teröre destek veren ülkeler" listesinde İran,  Sudan ve Suriye’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye  ikinci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008’de çıkarılmadan önce 20  yıl listede kalmıştı.

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