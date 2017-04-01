T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına yönelik girişimlerini desteklediğin iddia ettiği 11 kuruluş ve 1 kişi hakkında yaptırım kararı aldı

01 Nisan 2017 01:38

Kuzey Kore hükümetinin nükleer ve balistik füze girişimlerini desteklediği iddia edilen 11 kuruluş ve 1 kişi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındı.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına yönelik girişimlerini desteklediğin iddia ettiği 11 kuruluş ve 1 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

​Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların Kuzey Kore hükümeti adına Rusya, Çin, Vietnam ve Küba'da faaliyet gösterdikleri belirtildi.

 

“Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin yöntem ve ağlarını yok etmeyi amaçlıyor”

 

Açıklamada ayrıca, Kuzey Koreli maden ve metal şirketi Paeksol Trading Corporation'a da, faaliyetlerinin Pyongyang yönetimine yarar sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırım kararına ilişkin, "Bugünkü yaptırımlar, Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarını finanse etmek için kullandığı yöntem ve ağları yok etmeyi amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

 

ETİKETLER

kuzey korenükleer füzeyaptırımabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24