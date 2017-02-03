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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı

ABD Savunma Bakanı James Mattis Kuzey Kore'yi nükleer silahlar konusunda uyardı. Mattis müttefiklerine yapılacak saldırılara en ağır karşılığı vereceklerini söyledi.

03 Şubat 2017 15:38

Donald Trump’ın başkanlık görevine başladıktan sonra savunma bakanlığına atadığı James Mattis Güney Kore'ye yaptığı ilk dış ziyareti sırasında Kuzey Kore'yi uyardı. Mattis Kuzey Kore'nin nükleer saldırıya teşebbüs etmesi durumunda misliyle karşılık göreceğini söyledi. Savunma Bakanı, ‘ABD ve müttefiklerine yapılacak her türlü saldırıya karşılık verileceğini, nükleer silahlara başvurulmasının tepkisinin de son derece etkili ve ezici olacağını' belirtti. James Mattis ‘ABD'nin müttefiklerini savunmakta kararlı olduğunu' sözlerine ekledi.

Trump yönetiminin Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidin sonlandırılmasına mutlak öncelik verdiğini ifade edem Mattis ‘Kuzey Kore'deki komünist rejimin taşıyıcı füze ve nükleer silah geliştirmeye devam ederken, tehditkâr söz ve eylemlerini de sürdürdüğünü söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geliştirdikleri kıtalararası stratejik füzenin deneme aşamasına gelindiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'nin stratejik füzelere yerleştirilebilecek ebatta nükleer başlık geliştirme hedefine yaklaşması ABD'yi tedirgin ediyor. Pyongyang, ABD'yi ‘düşmanca' davranmakla suçluyor. Savunma Bakanı James Mattis Güney Kore'den sonra, ABD'nin Asya'daki önemli müttefiklerinden Japonya'yı ziyaret edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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