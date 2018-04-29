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BBC Türkçe

ABD'den Kuzey Kore'ye koşulsuz müzakere çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, nükleer silahlanma konusunda Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD daha önce müzakerelere başlamak için Pyongyang'ın silahsızlanmasını şart koşuyordu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, nükleer silahlanma konusunda Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Tillerson, "Haydi sadece bir araya gelelim ve isterseniz hava durumundan konuşalım. Ve eğer isteğiniz buysa, bir kare masa ya da bir yuvarlak masada oturmak üzerine konuşalım" dedi.

Tillerson'ın bu açıklaması, ABD'nin müzakerelere yaklaşımındaki değişime işaret ediyor.

Washington bugüne kadar, müzakereler için öncelikle Kuzey Kore'nin silahsızlanmasını şart koşuyordu.

Pyongyang'ın nükleer programı ABD'nin öncülüğünde birçok ülkenin ve uluslararası örgütlerin yaptırımlarına neden oluyor.

Tillerson açıklamasında, ekonomik ve diplomatik yaptırımların "ilk bomba düşünceye kadar" süreceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "çok açık olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlanmasını kabul etmediklerini" yineledi.

Washington, Kuzey Kore'nin Kasım ayında gerçekleştirdiği son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından tüm ülkeleri Pyogyang ile ilişkileri kesmeye çağırmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, özellikle Çin'in Kuzey Kore'ye yönelik somut adımlar atması gerektiğini belirtmişti.

Olay üzerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ı "hasta köpek yavrusu" ve "roket adam" sözleriyle eleştirmişti.

Kim Jong-un da bundan kısa süre önce Trump' için "akıl hastası" ifadesini kullanmıştı.

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