ABD'den Kuzey Kore'ye karşı 'en geniş kapsamlı yaptırım' kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Trump, “Bugün Kuzey Kore rejimine karşı bugüne kadarki en geniş çaplı yeni yaptırımların getirildiğini açıklıyorum” dedi.

Başkent Washington'da katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda konuşan Trump, ABD Maliye Bakanlığı’nın, Kuzey Kore’nin nükleer programına mali kaynak yaratmak ve ordusunu ayakta tutmak için kullandığı gelir kaynaklarını daha da kısıtlamak için gerekenleri yapacağını söylerken, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımları delmede kullanılan 50'yi aşkın gemi, ulaştırma şirketi ve ticari kuruluşların hedef alınacağını da ekledi. (DHA)