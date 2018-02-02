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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Yun:Kuzey Kore'nin Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılma kararı iyi bir fırsat

02 Şubat 2018 19:09

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile "güvenilir diyalog" istediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Yun, başkent Seul'de Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung ile bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yun, Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeler ile Kuzey Kore'nin Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılma kararının çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile "güvenilir diyalog" istediğini kaydetti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Güney Kore de bu ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında, olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

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