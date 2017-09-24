ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

Pentagon, Guam Adası'ndan kalkan B-1B tipi ve Japonya'nın Okinawa Adası'ndan kalkan F-15 tipi savaş uçaklarının uluslararası hava sahasında uçtuğunu açıkladı.

Uçakların, Kuzey ve Güney Kore sınırının en kuzey bölgesine kadar ulaştığı belirtildi. Pentagon açıklamasında bu uçuşun ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin "sorumsuz davranışlarını" ne kadar ciddiye aldığının ispatı olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "Kuzey Kore'nin nükleer programı uluslararası topluma tehdit oluşturuyor. ABD topraklarını ve müttefiklerimizi korumak için tüm askeri kapasitemizi kullanmaya hazırız" dedi.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliği bir kez daha BM Genel Kurulu'na taşındı. Kuzey Kore'nın Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho BM'ye seslendiği konuşmasında Trump'ı "dengesiz bir megolomana" benzetti.

Ri, nükleer silahları tetikleyecek düğmeye basma yetkisi olan Trump'ın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi. Ri, Kuzey Kore liderini "Roket Adam" olarak tanımlayan Trump'ın sözleri karşısında Kuzey Kore roketlerinin tüm ABD anakarasına ulaşmasının daha kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Donald Trump'tan cevap

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın BM'deki konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan Pyongyang Yönetimi'ne sosyal medya üzerinden cevap geldi.

Kim Jong Un'u bir kez daha "Roket Adam" olarak niteleyen Donald Trump, "Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı'nın BM'de konuştuğunu duydum. Eğer küçük roket adamın fikirlerini tekrarlarsa, uzun süre ortada olmayacaklar" yazdı.

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u "Roket Adam, kendisini ve rejimini sonlandıracak bir intihar görevinde" demişti. Trump, ABD kendini ya da müttefiklerini korumak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka bir seçeneğin kalmayacağını belirtmişti.

Kim Jong Un ise "dengesiz Amerikalı bunak" olarak nitelediği Trump'ı ateşle terbiye edeceğini söylemişti.

Çin: Nükleer deneme değil, deprem

Kuzey Kore son nükleer bomba testini 3 Eylül'de gerçekleştirdi. Bu testin ardından BM, ülkeye yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Kuzey Kore'den Cuma günü yapılan açıklamada Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Bölgede dün gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki deprem de K. Kore'nin yeni bir nükleer denemede bulunduğu endişesine neden oldu. Ancak Çin, sarsıntının arkasında doğal yollarla gerçekleşen bir depremin olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore sokaklarında ise Kim Jong Un'a destek için görkemli bir gösteri düzenlendi. Başkent Pyongyang'da sokağa dökülen binlerce kişi "mutlak intikam", "Amerikalı emperyalistlere ölüm" sloganları attı. Gösteriye 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/AP,ÖA/BD