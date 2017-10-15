ABD'den Kuzey Kore'ye: Diplomatik çabalar ilk bomba düşene kadar devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "İlk bomba düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmeye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CNN’e konuşan Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş çıkarmak istemediğini belirterek, "Meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istiyor, savaş çıkarma peşinde değil. Diplomatik çabalar ilk bomba düşene kadar devam edecek" dedi.

Tillerson, Trump’ın Kuzey Kore konusunda diplomasiyi 'vakit kaybı' olarak görmediğini söyledi.

Trump daha önceki açıklamasında Kuzey Kore ile yürütülen diplomatik çabaların gereksiz olduğunu belirterek, "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.