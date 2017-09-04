ABD'den Kuzey Kore'ye: Büyük bir askeri yanıt veririz

Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği altıncı ve şimdiye kadarki en büyük nükleer deneme uluslararası toplumun yoğun tepkilerine neden olurken, ABD ile gerilimi de yeni bir boyuta taşıdı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD ya da ABD'nin müttefiklerini tehdit eden herhangi bir saldırının büyük bir askeri yanıtla karşılık göreceğini" duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore ile ticaret yapan herhangi bir ülke ile ticari ilişkileri kesebileceklerini söyledi.

Güney Kore'den askeri tatbikat

Kuzey Kore'nin nükleer denemesine yanıt olarak Güney Kore ise pazartesi günü askeri bir tatbikat yaptı. Güney Kore ordusu, kuzeydeki komşusunun nükleer denemeleri gerçekleştirdiği alana düzenlenecek bir saldırının simülasyonunu yaptı. Resmi Yonhap ajansı tatbikat kapsamında denizdeki "belirli noktaların" vurulduğunu kaydetti. Tatbikatın "Kuzey'in altıncı nükleer denemesine yanıt" olduğu belirtilirken tatbikatta Hyunmoo füzelerinin ve F-15k tipi savaş uçaklarının kullanıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore pazar günü kıtalararası balistik füzeye monte edilebilen bir hidrojen bombasını "mükemmel" bir şekilde test ettiğini duyurmuştu. Söz konusu bombanın diğer denemelerdekilerden çok daha güçlü olduğu ve ülkenin nükleer silah programı açısından "çok önemli bir gelişme" olduğu belirtilmişti.

Nükleer deneme 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden olurken, uzmanlar denemenin Hiroşima'ya atılan atom bombasından daha şiddetli bir patlama etkisi ortaya çıkardığını belirtiyor.

BM Güvenlik Konseyi bugün TSİ 17.00'de olağanüstü toplanarak Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri görüşecek. Denemenin hemen ardından Güney Kore, Japonya, aralarında Almanya'nın da bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra Çin ve Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini ağır bir dille kınamıştı.

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DW/AFP/Reuters/BW/BD