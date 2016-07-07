ABD'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilk yaptırım

ABD, insan hakları ihlalleriyle suçladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilk defa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki ihlallerden doğrudan Kim'in sorumlu olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'den 10 yetkili daha kara listeye alındı.

Yaptırımlarla ilgili henüz Kuzey Kore yönetiminden bir açıklama gelmedi.

ABD'nin aldığı önlemler kapsamında, bireylerin ABD'deki mal varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının kara listedeki Kuzey Koreli yetkililerle iş yapmaları engellendi.

Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle bir dizi yaptırım uygulanıyor ancak uzmanlar, ABD'nin son adımıyla Washington'un Pyongyang'ı yalnızlaştırma çabalarının da tırmandırdığı anlamına geldiğini söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kim Jong-un yönetiminde Kuzey Kore, yargısız infaz, zorla çalıştırma ve işkence dâhil kabul edilemez zulümler yapmaya ve milyonlarca insanına yokluk yaşatmaya devam ediyor" dendi.

ABD sözcüsü: Caydırıcı olmayabilir

Yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'deki ihlalleri belgelediği raporun yayınlanmasından önce geldi.

ABD'nin raporuna göre, Kuzey Kore'nin işkence, cinsel saldırı ve idamların sıradanlaştığı esir kamplarında 80.000 ila 120.000 esirin tutulduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, yaptırımların Kim için caydırıcı olmayabileceğini ifade edip "Ama bu, bizim açımızdan yapılan şeyin ve yapmaya devam edeceğimiz şeyin doğru olmadığı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

ABD, daha önce aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin de bulunduğu başka devlet başkanlarına da yaptırımlar uygulamıştı.