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Dünya

ABD'den 'Kunduz bombardımanı' itirafı: Hatayla vurduk!

ABD, Afganistan'ın Kunduz kentindeki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne ait kliniğe yönelik saldırı için özür diledi

26 Kasım 2015 11:08

ABD'de yürütülen askeri soruşturma sonunda Afganistan'ın Kunduz kentindeki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne ait kliniğe yönelik hava saldırısının "insan hatası olduğu" doğrulandı.

Soruşturmada AC-130 tipi askeri uçaktaki mürettebatın, kliniği, yakınlarda bulunan veTaliban tarafından ele geçirilmiş olan hükümet binasıyla karıştırdığı sonucuna vardı.

3 Ekim'de Kunduz'un Taliban güçlerinden geri alınması için yürütülen operasyonlar sırasında en az 30 sivil can vermişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, saldırıyı savaş suçu olarak tanımlamış ve ayrıntılı soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Örgüt, ABD'nin başta öne sürdüğü saldırı gerekçesini de reddetmişti. Amerikalılar, bölgede kendilerine ateş açıldığı için hastane yakınına saldırıya geçildiğini söylemişlerdi. 

ABD askeri yetkilileri daha sonra saldırının hata olduğunu kabul etmiş ve soruşturma başlamıştı.

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