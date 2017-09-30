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Dünya

ABD'den Küba'ya seyahat uyarısı

Nafiz Albayrak, New York, 30 Eylül, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'da görev yapan Amerikalı diplomat sayısını en aza indirme kararı aldıklarını açıkladı ve Amerikalıları Küba'ya seyahat konusunda uyardı

30 Eylül 2017 14:26

Nafiz Albayrak, New York, 30 Eylül, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba\'da görev yapan Amerikalı diplomat sayısını en aza indirme kararı aldıklarını açıkladı ve Amerikalıları Küba\'ya seyahat konusunda uyardı. Küba\'da 21 ABD Büyükelçiliği çalışanının, niteliği bilinmeyen saldırılar sonucu, kulak ağrısı şikayetleri, işitme kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, bilişsel sorunlar ve uyku güçlüğü gibi fiziksel belirtiler sergilediklerini belirten Tillerson\' yaptığı yazılı açıklamada, \'Dış İşleri Bakanlığı olarak, Havana\'daki ABD Büyükelçiliği\'ne atanan acil olmayan personelin yanı sıra tüm aile üyelerinin ayrılmasını emrettik. Küba Hükümeti diplomatlarımızın Küba\'daki güvenliğini sağlayana dek Büyükelçiliğimiz, zarar görme riski taşıyan diplomatların sayısını en aza indirgemek için, diplomat sayısı  acil personele indirgenecek\' dedi.

ABD\'li vatandaşları Küba\'ya seyahat etmekten kaçınma ve diplomatik personeli çekme kararı konusunda bir Seyahat Uyarısı yayınladıklarını belirten Tillerson, \'Şimdilik niteliği açık olarak bilinmeyen saldırıların, ABD vatandaşlarının uğrak yeri olan diplomatik konutlarda ve otellerde meydana geldiği biliniyor. Bakanlığın saldırıların nedeni veya kaynağı hakkında net bir yanıtı yok ve saldırılara maruz kalmanın hafifletilmesi için bir öneri sunamıyoruz\' dedi.

Havana\'daki diplomatik varlığı  azaltma kararının Amerikan personelinin güvenliğini sağlamak için yapıldığını vurgulayan Tillerson, \'Küba ile diplomatik ilişkilerimizi, ABD\'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda sürdürüyoruz\' dedi.

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