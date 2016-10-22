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Dünya

ABD’den kritik ‘Başika’ açıklaması

"Türklerin bu prensibi ihlal ettikleri endişesine neden olacak bir hareket görmedik"

22 Ekim 2016 02:08

ABD yönetimi, Türkiye’nin Musul’daki askeri varlığıyla Irak merkezi hükümetinin prensiplerine aykırı bir harekette bulunmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın Türkiye’deki temaslarında Başika’daki Türk askerlerinin çekilmesini ve Musul operasyonuna katılmamalarını gündeme getirip getirmediğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Görüşmelerdeki konulara ilişkin ABD Savunma Bakanlığının gerekli bilgilendirmeyi yapacağını belirten Earnest, Irak’taki DEAŞ karşıtı operasyonların, Iraklı güvenlik güçlerini örgüte karşı mücadelede eğitmek için merkezi hükümetin isteğiyle yapılması gerektiği prensibini en başından beri söylediklerini ifade etti. Earnest, sözlerini şöyle sürdürdü:

“IŞİD karşıtı operasyonlara destek sunmak için yapılan herhangi bir harekatın veya çabanın Irak merkezi hükümetiyle koordine edilmesi ve onların direktifleriyle yapılması gerektiğini açıkça ifade ettik. Bu zamana kadar da Musul yakınlarındaki varlıklarıyla Türklerin bu prensibi ihlal ettikleri endişesine neden olacak bir hareket görmedik.”

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