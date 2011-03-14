-ABD'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI DUBAİ/WASHINGTON (A.A) - 14.03.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, Suudi Arabistan gibi Bahreyn'e "düzen ve istikrarın korunmasına katkı" için asker gönderdiğini açıkladı. Resmi WAM ajansının bildirdiğine göre, BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, komşu ülke Bahreyn'in talebi üzerine BAE'nin bu ülkedeki güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bir askeri güç gönderdiğini belirtti. Enver Gargaş, BAE'nin kararının, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin her türlü tehlike karşısında birlik içinde hareket etme ve güvenlik ile istikrarlarının bölünmez olduğu düşüncesi çerçevesinde alındığını kaydetti. Bahreyn televizyonu da Suudi Arabistan'dan gelen Körfez İşbirliği Konseyi ortak kuvveti askerlerinin ülkeye intikalini gösterdi. -ABD'DEN ÇAĞRI- Öte yandan, ABD, Suudi Arabistan'ın Bahreyn'e asker göndermesinden sonra, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini, Bahreyn halkının "haklarına saygılı olmaya" çağırdı. Beyaz Saray sözcülerinden Tommy Vietor, "Konsey'deki ortaklarımızı itidale ve Bahreynlilerin haklarına saygılı olmaya, ayrıca yıkıcı olmak yerine diyalog kuracak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. -BAHREYN MUHALEFETİ- Bahreyn'de Şiilerin liderliğindeki muhalefet hareketi de Körfez ülkelerinin ortak askeri güçlerinin ülkeye gelişini "işgal" olarak niteledi. Ülkedeki yedi muhalif hareketin oluşturduğu koalisyondan yapılan açıklamada, "Bahreyn halkı, savaş ilan etmeden Bahreyn vatandaşlarına karşı bir savaşın başlatıldığı gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyadır" denildi.