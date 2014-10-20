ABD'den PYD'ye silah yardımı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yaptığı basın açıklamasında Kobanê'deki Kürt savaşçılara "Silah, askeri mühimmat ve tıbbi yardım ulaştırıldığını" ve "dün akşam Kobanê'ye birkaç hava operasyonu gerçekleştirdiğini" açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'deki kenti IŞİD örgütüne karşı savunan Kürt güçlerine destek amacıyla yapılan operasyonlarda, Irak'taki Kürt yetkililerin gönderdiği silah, askeri mühimmat ve tıbbi malzemelerin hava yoluyla ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ABD hava kuvvetlerinin Kobanê'de IŞİD'e yönelik toplamda 135'ten fazla operasyon gerçekleştirdiği ve bu sayede IŞİD'in şehre yönelik ilerleyişinin yavaşladığı belirtildi.

Metnin devamında şu ifadelere yer verildi:

"(ABD operasyonlarında) yüzlerce IŞİD savaşçısı öldürüldü, IŞİD mühimmatı ve mevzileri yok edildi. Ancak örgütün tehdidi devam ettiğinden Kobanê'deki durum hassasiyetini korumaya devam ediyor. Komutanlık bu nedenle, daha önce de belirttiği gibi, Kobanê'nin hala düşebileceğini vurgulamaktadır."

Erdoğan: "PYD'ye silah göndermeye 'evet' diyemeyiz"

Suriye'nin Türkiye'ye sınır olan Kobanê kenti bir aydan uzun süredir IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) tarafından kuşatılmış durumda. Kentte PYD'ye (Demokratik Birlik Partisi) bağlı silahlı güç YPG (Halk Savunma Birlikleri), IŞİD'e karşı savaşıyor.

Hafta içinde ABD'nin, YPG'ye silah desteği vereceği iddiaları gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir girişimi desteklemeyeceklerini ifade etmişti.

Erdoğan konuyla ilgili olarak şöyle konuşmuştu:

"Son günlerde bir şeyler dolaşmaya başladı. Nedir o? PYD'ye silah desteği vermek ve PYD'ye verilecek silah desteğiyle IŞİD'e karşı burada bir cephe oluşturmak. Tamam da PYD şu anda bizim için PKK ile eştir, o da bir terör örgütüdür. Bir terör örgütüne kalkıp da bize dost olan NATO'da beraber olduğumuz Amerika'nın böyle bir desteği, açıktan açığa söyleyerek bizden 'evet' ifadesini, yaklaşımını beklemesi çok çok yanlış olur, böyle bir şeyi bizden beklemesi mümkün değil, böyle bir şeye de biz 'evet' diyemeyiz."