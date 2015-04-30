ABD'den KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Akıncı'ya tebrik telefonu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı arayarak, seçim galibiyetiyle ilgili tebrik etti. Seçimlerde yaşanan olumlu gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu kaydeden Kerry, ABD’nin ve şahsının, müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı. Kerry, yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Akıncı ile yüz yüze görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının çözüm yönündeki kararlılığını ortaya koyduğunu ve bu çözüm iradesini müzakere masasına yansıtarak 50 yılı aşkın bir süredir sürmekte olan bu sorunu sonlandırmayı hedeflediğini ifade etti. Akıncı, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın bölgemize barış ve istikrar getirme çabalarına örnek teşkil edeceğini de vurguladı.