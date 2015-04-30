T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Akıncı'ya tebrik telefonu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Akıncı'yı arayarak yaşanan olumlu gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için fırsat olduğunu söyledi

30 Nisan 2015 21:30

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı arayarak, seçim galibiyetiyle ilgili tebrik etti. Seçimlerde yaşanan olumlu gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu kaydeden Kerry, ABD’nin ve şahsının, müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı. Kerry, yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Akıncı ile yüz yüze görüşmeyi umduğunu dile getirdi.  

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının çözüm yönündeki kararlılığını ortaya koyduğunu ve bu çözüm iradesini müzakere masasına yansıtarak 50 yılı aşkın bir süredir sürmekte olan bu sorunu sonlandırmayı hedeflediğini ifade etti. Akıncı, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın bölgemize barış ve istikrar getirme çabalarına örnek teşkil edeceğini de vurguladı.

ETİKETLER

john kerryabdkktcmustafa akıncıtebrikcumhurbaşkanlığı seçimleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24