ABD’den KCK uyarısı

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Prof. Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp Zarakolu’nun da tutuklandığı KCK operasyonuyla ilgili yargı sürecinin şeffaf ve adil yürütülmesi çağrısında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan KCK operasyonuyla ilgili değerlendirme geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, dünkü basın brifinginde bir gazetecinin, KCK operasyonu kapsamından içlerinde Prof. Emine Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp Zarakolu'nun da yer aldığı ''Kürt ve Türk entellektüellerin'' tutuklanmasına ilişkin ABD'nin tepkisine yönelik sorusuna bugün yazılı yanıt verdi.



ABD'nin Türkiye ve dünyadaki tüm ülkelerde ifade özgürlüğünün güçlü biçimde savunucusu olduğunu belirten Nuland, şunları kaydetti:



''Mahkemeden önce spesifik konular üzerinde bu aşamada yorum yapmak istemiyoruz. Ancak yargılama sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi ve tüm davalıların zamanında ve adil bir duruşmaya tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz''.



