-ABD'den KCK çağrısı WASHINGTON (A.A) - 04.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, KCK soruşturması kapsamında İstanbul'da tutuklananlara yönelik yargı sürecinin şeffaf, adil ve zamanında yürütülmesi çağrısında bulundu. Nuland, dünkü günlük basın brifinginde bir gazetecinin, KCK operasyonu kapsamından içlerinde yayıncı Ragıp Zarakolu'nun da yer aldığı ''Kürt ve Türk entellektüellerin'' tutuklanmasına ilişkin ABD'nin tepkisine yönelik sorusuna yazılı yanıt verdi. ABD'nin Türkiye ve dünyadaki tüm ülkelerde ifade özgürlüğünün güçlü biçimde savunucusu olduğunu belirten Nuland, şunları kaydetti: ''Mahkemeden önce spesifik konular üzerinde bu aşamada yorum yapmak istemiyoruz. Ancak yargılama sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi ve tüm davalıların zamanında ve adil bir duruşmaya tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz''.