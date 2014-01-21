ABD'den Karadeniz'e savaş gemisi

Karadeniz'e kıyısı bulunan Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda terör saldırı olacağından endişe eden ABD, Rusya'ya güvenliği birlikte sağlayalım teklifinde bulundu. Moskova, ABD'nin teklifini geri çevirdi.

Buna rağmen ABD, olası terör saldırılarına daha hızlı müdahale etmek için Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Soçi Kış Olimpiyatları için güvenlik hazırlıklarında Rus hükümetine tam destek önerdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, yazılı açıklama yapan Pentagon sözcüsü John Kirby, Karadeniz'de iki gemi dahil olmak üzere hava ve deniz unsurlarının, Soçi Kış Olimpiyatları sırasında ihtiyaç duyulması halinde Rusya'ya destek için kullanıma sunulacağını söyledi.

Pentagon sözcüsü John Kirby yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"ABD, Kış Olimpiyatları için güvenlik hazırlıkları yürüten Rus hükümetine tam destek önerdi. Bu maksatla, bölgedeki ABD komutanları, destek talep edilmesi halinde tedbiren planlama ve hazırlıklar yürütüyor. Karadeniz'de iki donanma gemisi dahil olmak üzere hava ve deniz unsurları, her türlü ihtimale karşılık talep gelmesi halinde, Rus hükümetine destek için ve Rus hükümetiyle istişare ederek kullanıma sunulacak."

Soçi Kış Olimpiyatları'na ABD'nin 224 sporcu ile katılacağı tahmin ediliyor.

50 bin güvenlik görevlisi

ABD'nin güvenliği birlikte sağlayalım teklifini reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi Kış Olimpiyatları için 50 bin güvenlik görevlisi mobilize etti. Putin güvenlik için 3 milyar dolar bütçe ayırdı.