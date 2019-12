ABD'den Karabağ benzetmesi

T24- ABD'nin araştırma kuruluşu Stratfor, Türkiye'nin kendisini her an muhtemel bir Karabağ çatışmasında bulabileceği tahmininde bulundu.









Bazı çevrelerde “Gölge CIA” olarak da nitelenen ABD’nin en etkili stratejik araştırma kuruluşların Stratfor, Karabağ’ın I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olan Bosna krizine benzer bir uluslararası etki yapabileceğini öne sürerek, Türkiye’nin de kendisini her an muhtemel bir Karabağ çatışmasının ortasında bulabileceği tahmininde bulundu.





Türkiye, Rusya ve İran gibi bölgesel güçlerin hiç istemedikleri halde bir Karabağ çatışmasının ortasına sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu savunan Stratfor’un siyasi analistlerinden Marko Papic, “Olaylar kontroldan çıkabilir. Türkiye, Rusya veya İran kontrolden çıkmasını istediği için değil, Azeri-Ermeni çatışmasının 1914’te Bosna’da çıkan yerel bir savaşın bir dünya savaşına dönüşmesine benzer bir etki yapma ihtimalinden dolayı bu böyle” yorumunu yaptı.





Türkiye, Rusya ve İran’ın kendi ellerinde olmayan bir nedenle kendilerini bir çatışmanın ortasında bulabileceğini iddia eden Stratfor uzmanı, “Bu bölgesel güçlerin kendi aralarındaki ilişkilerin gelişimi de Azerbaycan ile Ermenistan’a bağlı olarak değişecek” diyerek şöyle devam etti: “Rusya’nın çıkarları başından beri, bu çözümü zor soruna Türkiye’yi de dahil etmek. Türkiye bu yüzden bölgede zaman ve enerji kaybediyor. Rusya ise rahat hissediyor. Ermenistan’ la Azerbaycan’ın Türkiye’ye doğru yönelmesinin kendisi konumunu etkilemeyeceğini düşünüyor. Bu arada Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerden rahatsız olan Azerbaycan ise yavaş yavaş Rusya’ya doğru sürükleniyor.”