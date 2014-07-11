ABD'den kara harekatı açıklaması!

ABD yönetimi, İsrail-Filistin gerginliğinde "kimsenin kara harekatı görmek istemediğini" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin, tarafların gerilimi azaltmaya ve sükuneti yeniden tesis etmeye yönelik adım atmaları çağrılarını tekrarladı.

İsrail tarafına roket atılmasının bir an önce durdurulması gerektiği, bunun da tansiyonu düşürmede etkili olacağını belirten Psaki,"Hiç kimse bir kara harekatı görmek istemiyor. Hamas'ın İsrail vatandaşlarına roket fırlatmasını acilen durdurması bu yüzden çok önemli. Bu adım gerginliği azaltacaktır, düşürecektir" ifadesini kullandı.

Psaki, bir soru üzerine, "İsraillilerin kendileri de bir kara harekatı istemediklerini söyledi. Hiç kimse bunu istemiyor. Gerginliği düşürme ve düşürecek adımlar atma şu anda bizim odak noktamız" dedi.

Bir gazetecinin, "İsrail'in Gazze yakınlarına askerlerini yığdığı ve kara istilasına hazırlandığı" yönündeki değerlendirmesine Psaki, Hamas'ın rastgele roket atışlarını karşısında İsrail'in kendini koruma hakkını uyguladığını belirterek "Bir kara harekatını veya sahanın bunun bir parçası olmasını önlemek ve masum sivillerin hayatlarını korumak için gerilimi düşürmenin herkesin çıkarına olduğunu düşünüyoruz" karşılığını verdi.