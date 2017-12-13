ABD'den kafa karıştıran Kuzey Kore açıklaması

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz ilk buluşmaya hazır olduklarını" söyledi. "Gelin buluşalım ve dilerseniz havadan bahsedelim ya da yuvarlık mı, yoksa dört köşe masada mı görüşeceğimizi konuşalım" diyen Tillerson, ancak önce nükleer ya da balistik füze denemelerinin olmadığı bir "sükûnet dönemine" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kuzey Kore'ye "Görüşmelerden önce nükleer programdan vazgeçtiğinizi açıklayın" demenin gerçekçi olmayacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, buna karşın Pyongyang’a uyguladıkları ekonomik ve diplomatik yaptırımların süreceğini söyledi.

Tillerson, Kuzey Kore’nin nükleer silah sahibi olmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve Başkan Donald Trump’ın Pyongyang yönetiminin ABD’yi menzili içine alan atom bombası geliştirmeyeceğinden emin olmak istediğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Washington yönetimi şimdiye kadar Kuzey Kore yönetiminin diyalogdan önce nükleer silahlanmadan vazgeçtiğini duyurmasını şart koşmaktaydı. Tillerson’ın son açıklaması ABD’nin bu talebinden vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

Ancak Tillerson'ın sözlerinin ardından bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, "Başkan'ın Kuzey Kore ile ilgili görüşleri değişmedi" ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore tehlikeli bir yolda ilerliyor. Kuzey Kore'nin eylemleri, kimsenin ve tabii ki de kendisinin de yararına değil" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim tavrını değiştirmiyor

Tillerson'ın açıklamalarından önce konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise "ülkesini dünyanın en büyük nükleer gücü" yapacaklarını söyledi. Kim, roket fabrikasında çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Kuzey Kore zaferle yoluna devam edecek ve dünyanın bir numaralı nükleer gücü olacaktır” dedi.

Pyongyang’daki temaslarını tamamlayarak New York’a dönen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Kore yönetiminin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Feltman kendisine Kuzey Kore’nin savaşı önlemek istediğinin anlatıldığını ancak görüşme teklifi yapılmadığını söyledi. Pyongyang’a son kez 2011 yılında bir Birleşmiş milletler temsilcisi gitmişti.

BM yetkilisi umutlu

Feltman, muhataplarının BM heyetinin tezlerini "ciddiyetle" dinlediklerini ancak herhangi karşı öneride bulunmadıklarını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı, tekliflerine Pyongyang yönetimince değerlendirildikten sonra karşılık verilmesini beklediklerini söyledi. Feltman, “Kuzey Kore yönetiminin görüşmelere hazır olduğunu açıklaması için ısrar ettik ve kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Kanaatimce anlaşmazlığa görüşmeler yoluyla çözüm bulma ihtimali ortadan kalkmadı” dedi.

Washington ile Pyongyang arasındaki gerginlik son aylarda yeniden tırmanmaya başlamış, Trump ile Kim arasındaki söz düellosu kızışırken Kuzey Kore BM kararlarını dikkate almayarak füze ve nükleer bomba geliştirme çalışmalarına devam etmişti.

Pyongyang, Eylül ayında şimdiye kadarki en güçlü yer altı nükleer denemesini gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve peş peşe orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Kasım ayı sonunda denenen Hwasong-15 tipi taşıyıcı füzenin nükleer başlıkla ABD’nin herhangi bir yerindeki hedefi vurabilecek kapasitede olduğu açıklanmıştı.

DW/AFP/Reuters,AG/CÖ

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