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Dünya

ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI WASHİNGTON (A.A)

04 Ağustos 2010 00:24

-ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI WASHİNGTON (A.A) - 03.08.2010 - ABD, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmadan "had safhada kaygı duyduğunu" belirterek, taraflardan "azami itidal" göstermelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, ABD'nin her iki ülkenin hükümetiyle temas halinde olduğunu söyledi. Neler olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını belirten Crowley, "En büyük kaygımız olanların tekrarlanması. Bölgede zaten yeterince gerilim var" diye konuştu. İsrail ordusu, Lübnan'la sınır bölgesinde çıkan çatışmada bir yarbayın, Lübnan da ikisi asker üç Lübnanlının öldüğünü açıklamıştı.

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