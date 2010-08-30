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Dünya

ABD'DEN İSRAİLLİ HAHAMA TEPKİ WASHINGTON (A.A)

30 Ağustos 2010 13:03

-ABD'DEN İSRAİLLİ HAHAMA TEPKİ WASHINGTON (A.A) - 30.08.2010 - ABD yönetimi, İsrailli bir hahamın Filistinlilere hakaret içeren sözlerini eleştirdi.  Beyaz Saray Sözcüsü Philip Crowley, yayımladığı açıklamada, haham Ovadia Yosef'in Filistinler ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "Bu dünyadan yok olup gitsinler" şeklindeki sözlerini "onur kırıcı" olarak nitelendirdi. Bu sözleri kınayan ve üzüntüsünü dile getiren sözcü, "Bu ifadeler sadece onur kırıcı değil, aynı zamanda bu tür tahrikler barış davasına zarar veriyor" ifadesini kullandı. Araplar ve Filistinlilere karşı kullandığı iğneleyici sözlerle tanınan İsrail'in etkili hahamlarından Ovadia Yosef, cumartesi akşamı verdiği vaaz sırasında, Filistinler ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "Bu dünyadan yok olup gitsinler" ifadesini kullanmıştı. Filistinlileri "bela ve İsrail'in amansız düşmanları" olarak niteleyen Yosef, Abbas için "Vebaya yakalansın" demişti. Ortadoğu kökenli İsrailli Yahudilerin en saygın dinadamları arasında kabul ettikleri 89 yaşındaki Yosef, İsrail hükümetinin koalisyon ortağı, aşırı muhafazakar Şas partisinin de manevi lideri konumunda bulunuyor.

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