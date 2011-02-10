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Dünya

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK WASHINGTON (A.A)

10 Şubat 2011 10:47

-ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK WASHINGTON (A.A) - 10.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Savunma Bakanı Robert Gates ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile ortak bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Clinton, Gates ve Donilon'un görüşmede, "ABD'nin, İsrail ordusuna devam eden desteği ve iki hükümet arasındaki emsalsiz güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere, İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz bağlılığını vurguladığı" bildirildi. "Clinton, Gates ve Donilon'un, Barak ile yaptıkları görüşmede, Mısır'daki son gelişmeleri, Ortadoğu barış sürecinde ilerleme sağlanması ihtiyacını, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme çabalarını ve diğer bölgesel ve ikili konuları ele aldıkları" kaydedilen açıklamada, "görüşmede, ABD ve İsrail'in ortak zorluklar ve gündemlerinde yer alan konularda yakın istişare içinde olmaya devam etmesi hususunda görüş birliğine varıldığı" belirtildi.

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