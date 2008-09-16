T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den İsrail'e sığınak delen bomba

ABD, İsrail'e yeraltı sığınaklarını imha edebilen bombalar satacak. GBU-39, 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor

16 Eylül 2008 03:00

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bir öperasyon düzenleyebileceği yönündeki iddialar son dönemde yine artarken, ABD'nin İsrail'e yeraltı sığınaklarını imha edebilen GBU-39 bombası satağı bildirildi. Bomba, 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor.

>> Haberin videosu için tıklayın

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Dairesi'nin (DSCA) internet sitesindeki habere göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e 77 milyon dolara bin adet GBU-39 "sığınak delen" adlı lazer güdümlü bomba ve bazı askeri malzemeler satmak istediğini Kongre'ye bildirdi, ancak tarih vermedi.

>> ABD bu yıl silahtan 32 milyar dolar kazandı

>> İran'ın vurulacağı tarih

>> İran'a saldırı dünya savaşı başlatır

İsrail'de yayımlanan 'Jerusalem Post' gazetesine göre, GBU-39'lar İran'ın nükleer tesislerine düzenlenebilecek muhtemel taarruzda kullanılabilecek, zira bazı tesisler, betonarme yapılarla korunuyor.

Düşük maliyet, yüksek isabet

GBU-39 bombası; düşük maliyetli ve fakat yüksek isabet gücüne sahip, hedef civarına az zarar veren bomba olarak tanımlanıyor.

113 kiloluk bomba, 900 kiloluk bombaların tahrip gücüne sahip. Bombada sadece 22,7 kilo patlayıcı bulunuyor. Bombanın boyu 1,76 metre. Bu da, uçaklara daha fazla bomba yüklenmesi anlamına geliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24