ABD'den İsrail'e sığınak delen bomba

ABD, İsrail'e yeraltı sığınaklarını imha edebilen bombalar satacak. GBU-39, 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor
16 Eylül 2008 03:00
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bir öperasyon düzenleyebileceği yönündeki iddialar son dönemde yine artarken, ABD'nin İsrail'e yeraltı sığınaklarını imha edebilen GBU-39 bombası satağı bildirildi. Bomba, 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. >> Haberin videosu için tıklayın
ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Dairesi'nin (DSCA) internet sitesindeki habere göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e 77 milyon dolara bin adet GBU-39 "sığınak delen" adlı lazer güdümlü bomba ve bazı askeri malzemeler satmak istediğini Kongre'ye bildirdi, ancak tarih vermedi.