ABD'den İsrail'e sığınak delen bomba

İsrail'de yayımlanan 'Jerusalem Post' gazetesine göre, GBU-39'lar İran'ın nükleer tesislerine düzenlenebilecek muhtemel taarruzda kullanılabilecek, zira bazı tesisler, betonarme yapılarla korunuyor.



Düşük maliyet, yüksek isabet



GBU-39 bombası; düşük maliyetli ve fakat yüksek isabet gücüne sahip, hedef civarına az zarar veren bomba olarak tanımlanıyor.



113 kiloluk bomba, 900 kiloluk bombaların tahrip gücüne sahip. Bombada sadece 22,7 kilo patlayıcı bulunuyor. Bombanın boyu 1,76 metre. Bu da, uçaklara daha fazla bomba yüklenmesi anlamına geliyor.

