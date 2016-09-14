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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den İsrail’e rekor askeri yardım

ABD ve İsrail milyarlarca dolarlık askerî yardım konusunda anlaştı. İlgili anlaşmanın bugün Washington’da imzalanması bekleniyor.

14 Eylül 2016 13:20


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü Washington’da yapılan açıklamada, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık askerî yardımı onayladığı belirtildi. Varılan uzlaşmaya göre, yardım 2019 yılından 2028’e kadar geçen süreyi kapsıyor. Yapılan açıklamada, yardımın miktarı belirtilmedi ancak “ABD tarihinin en kapsamlı ikili askerî yardım onayı” olduğuna dikkat çekildi. Ancak İsrail heyetinden verilen bilgilere göre yardım miktarının 38 milyar dolar olduğu öğrenildi.

ABD ve İsrail arasındaki yeni askerî anlaşmanın bugün Washington’da imzalanması bekleniyor. Halen yürürlükteki anlaşma 2018 yılında sona erecek. 10 yıllık olan bu anlaşma 30 milyar dolar yardımı kapsıyordu. Washington’ın yaptığı yardım, İsrail’in ABD’den aldığı silah ve teçhizat sayesinde özellikle Amerikan silah endüstrisinin yararına oluyordu.

İsrail baskı yaptı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti, yeni anlaşmada askerî yardım miktarının yükseltilmesi için baskı yaptı. Netanyahu bu talebine gerekçe olarak da İran’daki nükleer program konusunda varılan uluslararası anlaşmayı gösterdi. İsrail, bu anlaşma nedeniyle İran’ın Ortadoğu’daki etkinliğini artırmasından kaygı duyuyor. İsrail, yaptırımların kaldırılmasının ardından İran’ın radikal İslamcı Filistinli Hamas ile Libya’da Hizbullah’a desteği artırabileceğini savunuyor.

ABD Başkanı Barack Obama ise geçen yıl Netanyahu ile görüşmenin ardından “İsrail’e askerî yardımlarımızı sadece İsrail devleti için değil ABD’nin güvenliği açısından da önemli görüyoruz” demişti. İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli müttefiki sayılıyor. ABD Başkanı Barack Obama Filistin bölgelerinde İsrail’in yerleşim politikasını eleştirdiği için iki ülke arasındaki ilişkilerde geçen yıllarda gerginlik yaşanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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