ABD'den İsrail'e rekor askeri yardım

ABD gelecek 10 yıl içinde İsrail'e 38 milyar dolarlık, rekor düzeyde askeri yardım yapmayı kabul etti.

ABD tarihindeki en büyük ikili askeri yardım anlaşması, yıllık mevcut askeri yardım tutarını 3,1 milyar dolardan, 3,8 milyar dolara çıkartacak. Ancak yetkililere göre İsrail'in parayı alabilmesi için bazı tavizler vermesi gerekecek.

Bugün imzalanması beklenen askeri yardım anlaşmasına 10 ay süren müzakerelerin ardından varıldı.

Anlaşma, Obama yönetiminin İsrail'in Yahudi yerleşimi inşasına devam etmesine duyduğu öfkeye rağmen onaylandı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2018'de sona erecek mevcut anlaşmanın yerini alacak uzlaşmanın "ABD tarihindeki en büyük ikili askeri yardım anlaşması olduğunu" söyledi.

Anlaşmaya göre İsrail füze savunma programları için yılda 500 milyon dolar alacak.

Ancak İsrail yardım parasını kendi savunma endüstrisinde değil, Amerikan savunma sanayiinde harcayabilecek.

İsrail ayrıca ABD'de Kongresi'nden ek yardım isteyemeyecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Obama'nın halefiyle İsrail adına daha iyi bir anlaşma yapabileceği umuduyla bekleyebileceği sinyalini vermişti.

Obama ve Netanyahu arasındaki ilişkiler, Netanyahu'nun Mart 2015'te Obama'nın savunduğu İran nükleer anlaşmasına karşı lobi için Kongre'de bir konuşma yapmasıyla gerildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri, iki liderin ilişkilerini geren diğer bir sorun.