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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan İsrail'e kritik ziyaret

Dempsey'in İsrail ziyareti sırasında İran Meclis Savunma Komisyonu Başkanı da, İsrail konusunda bir açıklamada bulundu

29 Ekim 2012 19:45

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, İsrail ve Amerikan askerinin şimdiye kadar düzenlediği en büyük ortak tatbikat için İsrail'e gitti

ABD'deki seçimlere kısa bir süre kala İsrail'i ziyaret eden Dempsey dün akşam saatlerinde İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile görüştü.

Dempsey, İsrail Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelecek. 3 bin 500 Amerikan askeri ve bin İsrail askerinin katılımıyla yapılan tatbikatı izleyecek.

Tatbikat kapsamında İsrail ve Amerikan kuvvetleri, füzelere karşı hava savunma sistemlerini deniyor.

İran Meclis Savunma Komisyonu Başkanı da, İsrail konusunda bir açıklamada bulundu.

İsmail Kovsari, İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Negev üzerinde vurduğu insansız hava aracının, düşmeden önce hassas askeri üslerin fotoğrafını çektiğini öne sürdü, "İsrail'in görüntülenmesi yasaklı alanlarının fotoğrafları elimizde" dedi.

 

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