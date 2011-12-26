-ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi için ek yardım KUDÜS (A.A) - 25.12.2011 - İsrail, ABD'nin füze kalkanı sisteminin finansmanı için İsrail hükümetine 235 milyon dolar ek yardım sağlayacağını bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Ehud Barak yayınladığı açıklamada, Amerikan Kongresi'nin üzerinde anlaştığı yardımın, savunma alanında İsrail-Amerika ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı yapacağını belirtti. Amerikan Kongresi'nin onayladığı yardım, ABD'nin İsrail'e yaptığı 3 milyar dolar tutarındaki yıllık askeri yardıma eklenecek. İki ülke arasında 2007'de imzalanan anlaşmaya göre, ABD'nin bu ülkeye sağladığı yardım tamamen Amerikan silahlarının alımına ayrılıyor. İsrail geçen baharda, Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden İsrail'in güneyinin korunması için ABD tarafından finanse edilen füze savunma sistemini hayata geçirmiş, ancak Filistin topraklarının yakınına yerleştirilen füzesavar bataryaları verimli çalışmamış ve tüm roketleri havada imha edememişti.