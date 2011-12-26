T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi için ek yardım KUDÜS (A.A)

26 Aralık 2011 01:33

-ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi için ek yardım KUDÜS (A.A) - 25.12.2011 - İsrail, ABD'nin füze kalkanı sisteminin finansmanı için İsrail hükümetine 235 milyon dolar ek yardım sağlayacağını bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Ehud Barak yayınladığı açıklamada, Amerikan Kongresi'nin üzerinde anlaştığı yardımın, savunma alanında İsrail-Amerika ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı yapacağını belirtti. Amerikan Kongresi'nin onayladığı yardım, ABD'nin İsrail'e yaptığı 3 milyar dolar tutarındaki yıllık askeri yardıma eklenecek.  İki ülke arasında 2007'de imzalanan anlaşmaya göre, ABD'nin bu ülkeye sağladığı yardım tamamen Amerikan silahlarının alımına ayrılıyor. İsrail geçen baharda, Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden İsrail'in güneyinin korunması için ABD tarafından finanse edilen füze savunma sistemini hayata geçirmiş, ancak Filistin topraklarının yakınına yerleştirilen füzesavar bataryaları verimli çalışmamış ve tüm roketleri havada imha edememişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24