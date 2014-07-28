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Dünya

ABD'den İsrail'e acil ateşkes çağrısı

20 gündür süren İsrail'in Gazze operasyonunda ölen Filistinlilerin sayısı 1060'a ulaşmış durumda. İsrail'inse 43'ü asker olmak üzere 45 kaybı var

28 Temmuz 2014 11:49

Hamas ve İsrail'in ateşkes konusunda uzlaşamaması nedeniyle Gazze'de belirsizlik yaşanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Barak Obama acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

Saldırılan devam etmesiyle birlikte Gazze'nin bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği görülüyor

Gazze’deki ateşkes belirsizliği devam ediyor.

Hamas sözcüsü dün öğle saatlerinde, "Birleşmiş Milletler’in talebi ve gazzelilerin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak" 24 saatlik ateşkesi kabul ettiklerini bildirdi.

İsrail ise, Hamas'ı daha önce ilan edilen ateşkesi bozmakla suçladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas kendi ateşkesine uymuyor, bu durumda halkımızı korumak için gerekeni yapacağız" dedi.

Belirsizliğe rağmen, şu saatlerde Gazze'de durumun sakin olduğu belirtiliyor.

20 gündür süren İsrail'in Gazze operasyonunda ölen Filistinlilerin sayısı 1060'a ulaşmış durumda. İsrail'inse 43'ü asker olmak üzere 45 kaybı var.

Öte yandan ABD Başkanı Obama, telefonda görüştüğü Netanyahu’dan, koşulsuz bir insani ateşkesin bir an önce sağlanması için gereken adımların atılmasını istedi.

ABD Başkanı ayrıca, Filistin-İsrail çatışmasında kalıcı çözüm sağlanması için Gazze'deki militan grupların silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

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