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Dünya

ABD'den İsrail'e 705 milyon dolarlık yardım

"Bize zarar vermeye çalışan düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak"

26 Mart 2018 16:25

ABD Kongresi'nin İsrail füze savunma sistemleri için 705 milyon dolarklık ödeneğe onay verdiği bildirildi. 

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yıl İsrail'in füze savunma sistemleri için 705 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini belirtti.

Liberman yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor bir meblağı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar" ifadelerine yer verdi.

"Düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak"

Çok katmanlı füze savunma sistemini geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Liberman, "Bize zarar vermeye çalışan düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak" ifadelerini kullandı.

Liberman ayrıca, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlığında Kongre'den bir heyetle yarın Kudüs'te bir araya gelerek, kendilerine teşekkürlerini ileteceğini kaydetti.

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