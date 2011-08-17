-ABD'den İsrail'e "özür" baskısı TEL AVİV (A.A) - 17.08.2011 - İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi, ABD yönetiminin, geçen yıl 31 Mayıs'ta 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara baskını nedeniyle, Türkiye'den özür dilemesi için İsrail'e yoğun baskı uyguladığını belirtti. Yedioth Ahronot'da yer alan haberde, "Amerikalıların, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri mümkün olan en kısa sürede dengelemeyi amaçladığı" öne sürüldü. Haberde, ABD'de bulunan İsrailli diplomatlara, geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Hillary Clinton tarafından, İsrail ile Ankara arasında ilişkilerdeki kötüleşmenin, bölgedeki Amerikan çıkarlarına zarar verdiğinin vurgulandığı kaydedildi. Söz konusu haberde, ABD'nin, Suriye'deki olaylar nedeniyle Türk hükümeti ile ilişkilerini kuvvetlendirme arayışı içinde olduğu ifade edildi. ABD'nin, Mavi Marmara olayı nedeniyle İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini öngören bir anlaşmayı masaya getirmeyi istediğini bildiren Yedioth Ahronot, bu talebin, 3 hafta önce bu ülkeyi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Clinton ile görüşmesi sırasında da dile getirildiğini duyurdu. Mavi Marmara baskınını soruşturan BM'nin Palmer Raporunun açıklanmasının beklendiği 20 Ağustos'a 3 gün kala, İsrail'e Amerikan baskısının arttığı bildirilen haberde, Washington'daki bir İsrailli diplomatın, "ABD yetkililerinin, eğer İsrail özür dilemez ise Filistinlilerin BM'de devlet olarak tanınmaları talebinin reddedilmesi için, diğer ülkeleri ikna etmenin kendileri açısından zor olacağını ima ettiklerini" söylediği aktarıldı. Bu arada Yedioth Ahronot'da yer alan haberde, "İsrail'e Amerikan baskılarının farkında olan Türkiye'nin, İsrail özür dileyinceye kadar Palmer Raporunun bir kenara bırakılması ya da ertelenmesi yolunda BM'ye baskı uyguladığı" iddia edildi. İsrail'in Sekizler olarak anılan iç kabinesinin geçtiğimiz günlerdeki toplantılarında konuyu değerlendirdiği ve herhangi bir karara varamadığı belirtilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, raporun İsrail'in herhangi bir yanıtı olmaksızın yayımlanmasından sonra ülkesinin atacağı adımları tartmayı tercih edebileceğine işaret edildi. Öte yandan İsrail radyosu, Sekizler'in bu sabah yeniden toplandığını duyurdu. Toplantının gündeminde, Filistinlilerin 20 Eylül'de BM'ye yapacakları başvurunun ve bu başvuruyla ilgili planladıkları gösterilere karşı hazırlıkların bulunduğu belirtildi. İsrail Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon'un, İsrail ordusunun her türlü senaryoya karşı hazırlıklı bulunduğu, ancak yedekleri çağırma gibi bir niyetin olmadığını söylediği hatırlatıldı.