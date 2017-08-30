ABD'den IŞİD'in Türkiye'deki "Mali Emiri"ne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, IŞİD'in finansal yöneticisi olduğu gerekçesiyle Salim Mustafa Muhammed el-Mansur'u yaptırımlar listesine ekledi. El-Mansur, daha sonra IŞİD'e dönüşen El Kaide Irak kolu için 2009 yılında başlattığı faaliyetlerini IŞİD adına sürdürmek ve örgüte mali kaynak sağlamakla suçlanıyor.

El Mansur'a yönelik suçlamalar arasında "IŞİD'in Musul'u ele geçirdiği 2014 yılında kente yüz binlerce Irak dinarı para aktarmak, 2015 yılında IŞİD adına para aklamak ve transfer etmek, 2016 yılı ortası itibariyle Irak ve Suriye'den çıkarılan ham petrolün satışından sorumlu olmak" bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, El Mansur'un 2017 başında Türkiye'ye taşındıktan sonra da örgütün "Musul Mali Emiri" olarak faaliyet gösterdiğini" bildirdi.

Yaptırımlar ABD ve Irak'ı kapsayacak

ABD Hazine Bakanlığı‘nın, "özel tanımlı küresel terörist" olarak sınıflandırdığı El-Mansur'a yönelik yaptırımlar, ABD ve Irak'taki mal varlıklarının dondurulması ve kendisiyle iş yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü John E. Smith, "Hazine, IŞİD'in kontrol ettiği bölgeler ve dışındaki mali ağlarını çökertmek üzere Irak hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmektedir" dedi.

Bakanlık, El-Mansur'un bu yılın başında Türkiye'ye yerleştiğini, ancak hala örgütün Musul'daki mali yetkilisi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

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AP/Reuters/BK/HS