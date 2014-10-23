ABD'den IŞİD'in eline geçen silahlarla ilgili açıklama

Kobani’deki Kürt güçlerine havadan atılan silahlardan bazılarının IŞİD’in eline geçmesiyle ilgili, ABD’den bir açıklama daha geldi. ABD, "Tüm askeri misyonlar risk içerir. Ama alternatifi de hiçbir şey yapmamak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, günlük basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Harf, “Tüm askeri misyonlar bazı riskler içerir. Bunun alternatifi hiçbir şey yapmamaktır” şeklinde konuştu.

ABD’nin Kobani’ye havadan 27-28 adet askeri malzeme taşıyan paraşüt atmasının ardından, dün Youtube’da yayınlanmıştı. Videoda, yüzü maskeli ve silahlı bir IŞİD militanın, bir paraşütün önünde kameraya karşı konuştuğu görülüyordu. Videoda görülen silahlar arasında el bombaları ve roketler göze çarpıyordu.

Videonun yayınlanmasından sonra, sosyal medyada ve özellikle Twitter’da tartışma başlamış, IŞİD taraftarları olayın ABD açısından utanç verici olduğunu belirterek, “ABD’ye teşekkür” mesajları yayınlamıştı.