ABD’den IŞİD’e siber harekat



Amerikan ordusuna bağlı Siber Komutanlığı (CYBERCOM), Irak ve Suriye'de geniş toprakları elinde bulunduran IŞİD'e karşı siber harekat başlattı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, hedefin terör örgütünün internet ve iletişim bağlantılarını çökertmek ve IŞİD'i ‘sanal izolasyona' sürüklemek olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, CYBERCOM'un Irak ve Suriye'de ABD öncülüğünde yürütülen operasyonlarda önemli rol oynadığını belirterek, internet harekatını CYBERCOM'un ‘ilk büyük muharip operasyonu' olarak nitelendirdi.

Carter operasyonun hedefini, “IŞİD'in komuta ve kontrol zincirini kesintiye uğratmak, para dolaşımını engellemek, nüfus üzerindeki kontrol gücünü sekteye uğratmak ve dışarıdan savaşçı edinme becerisini yok etmek' olarak açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı, “Onları bombalıyoruz ve interneti de ellerinden alacağız” diye konuştu.

Hedef, sanal izolasyon

Carter'ın askeri konulardaki baş danışmanı konumundaki Genelkurmay Başkanı Joe Dunford da amacın cihatçıların iletişim hatlarını kesmek olduğunu belirterek, “Ulaşmak istediğimiz nihai etki, sanal izolasyondur. Bu, karadaki fiziki eylemlerimizi büyük ölçüde tamamlayıcı işlev görmektedir“ dedi.

Amerikan ordusunu ve bazı hassas sivil ağları saldırılardan korumakla görevli olan CYBERCOM'da çalışan askeri ve sivil teknik eleman sayısının 2018 yılına kadar 6 binin üstüne çıkarılması ön görülüyor. CYBERCOM bünyesinde 133 ekip bulunuyor. Bunlardan Ortadoğu ile ilgili çalışan 65 kişilik ekip, IŞİD'e yönelik siber operasyonlar yürütüyor.