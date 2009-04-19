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Dünya

ABD'den, ırkçılıkla mücadele konferansına red

19 Nisan 2009 10:12

ABD, hafta başında İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak olan BM Irkçılıkla Mücadele Konferansına katılmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konferansın nihai bilgirgesinde "ABD'nin kabul edemeyeceği pasajlar" bulunduğu ve bu nedenle katılımın söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Ne yazık ki gelecek hafta kabul edilmesi beklenen belgede askıda kalan meselelerin yer almadığı açıktır. Bu nedenle, ABD, üzülerek konferansa katılmayacaktır" denildi.

İsviçre'de bulunan müzakereciler, dün batılı ülkelerle Müslüman ülkelerin çoğunun İsrail ve Ortadoğu'da dini ayrımcılığa ilişkin en tartışmalı meseleleri ortadan kaldıran nihai bildirge taslağını kabul ettiğini açıklamıştı.

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