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Dünya

ABD'den İranlı 2 üst düzey askeri yetkiliye yaptırım kararı WASHINGTON (A.A)

13 Aralık 2011 23:21

-ABD'den İranlı 2 üst düzey askeri yetkiliye yaptırım kararı WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - ABD, İranlı iki üst düzey askeri yetkilinin adını, insan haklarını ciddi oranda ihlal ettiği için yaptırım uyguladığı İranlı yetkililerin yer aldığı kara listeye eklediğini bildirdi. Bu kişilerin, İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi ile Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutan Vekili Abdullah Iraki olduğu belirtildi. Hazine Bakanlığının bildirisinde, bu karar çerçevesinde, Hasan Firuzabadi ile Abdullah Iraki'nin ABD'de sahip olabileceği varlıklarının artık dondurulduğu ve bu kişilere ABD'ye giriş vizesi verilmeyeceği kaydedildi.

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