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Dünya

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar WASHINGTON (A.A)

06 Şubat 2012 21:34

-ABD'den İran'a yeni yaptırımlar WASHINGTON (A.A) - 06.02.2012 - ABD yönetimi, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili Kongre'ye gönderdiği başkanlık emrinde, İran Merkez Bankası da dahil olmak üzere, İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydetti. İran Merkez Bankası ve diğer İran bankaların ''aldatıcı uygulamaları'' ve İran'ın eylemlerinin uluslararası finansal sistemine ''kabul edilemez risk'' oluşturduğu gerekçesiyle ek yaptırım kararı aldıklarını belirten Obama, bu bankaların yaptırım uygulanan taraflara yönelik finansal işlemleri örtbas etmeye çalıştığını ve İran'ın kara parayla mücadelede eksiklikleri bulunduğunu da kaydetti. Obama, İran hükümetinin politika ve eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisini tehdit ettiğini bildirdi.

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