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BBC Türkçe

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar: Hedefte İran Devrim Muhafızları Ordusu var

ABD, İran nükleer anlaşmasından çekildikten iki gün sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğunu söylediği altı kişi ve üç kuruma yaptırım uygulamaya başladı. ABD yaptırım listesindekilerin Devrim Muhafızları'na mali kaynak sağladığını söy

11 Mayıs 2018 04:12

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantıları olduğu gerekçesiyle altı kişi ve üç kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların hedefinde Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar aktaran ve grubun 'zarar veren faaliyetlerine fon sağlayan' kişileri olduğunu söyledi.

Bakanlık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak alınan yaptırım kararında, bu kişi ve kurumların Devrim Muhafızları özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nün yönettiği geniş çaplı kambiyo şebekesinin parçası olduklarını söyledi.

İran Merkez Bankası da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yasadışı şekilde ABD doları elde etmesine olanak sağlamakla suçlandı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulanan kişilerin ismini açıklamadı ama hepsinin İran vatandaşı olduklarını duyurdu.

ABD'nin kararıyla beraber Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı.

Hazine Bakanı Mnuchin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran rejimi ve Merkez Bankası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölgedeki vekil gruplarını silahlandırmak, mali destek vermek dâhil, şer faaliyetlerini finanse etmek için BAE'deki kuruluşlara erişimi istismar etmiştir.

"İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, kaynağı ve istikameti neresi olursa olsun tüm gelir akışını kesme niyetindeyiz."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın İslami devrimini koruma amacıyla Ayetullah Humeyni tarafından 1979'da kuruldu. Ordu, ülkenin en büyük askeri, siyasi ve ekonomik gücü.

Yaptırımlar özellikle ordunun ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nü hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump grup için 'yolsuzluğa bulaşmış terör gücü ve milisi' demiş Ekim ayında da gruba yaptırım uygulamıştı.

Washington'un Tahran'ı hedef alan bu son adımından iki gün önce Trump, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş, İran'a yönelik baskıların artacağını söylemişti.

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