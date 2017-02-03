ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

İran'ın balistik füze denemesinin ardından ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD İran’a yönelik bir dizi ek yaptırım kararı aldı. Amerikan Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre yaptırımlar balistik füze programında yer alan 25 firma ve kişiyi kapsıyor.

ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptırımlardan sorumlu biriminin şef yardımcısı John E. Smith "İran terörizmi desteklemeye devam etti, balistik füze programı ise bölge, dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımız ve ABD için tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu yaptırımlar Trump yönetiminin İran'a yönelik ilk yaptırımları olma özelliğini taşıyor. Trump başkanlık yarışı boyunca Obama başkanlığındaki ABD yönetimini İran'a karşı zayıf davranmakla eleştirmiş ve seçilirse İran'a karşı sert tedbirler alma sözü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde İran'ı balistik füze denemesi nedeniyle birçok kez sert bir dille uyarmıştı. Trump son olarak cuma sabahı attığı bir tweette "İran ateşle oynuyor. Zamanında Başkan Obama'nın onlara ne kadar kibar davrandığının kıymetini bilemediler. Ben öyle değilim" ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan ABD'ye yanıt

İran, vatandaşlarının ABD'ye girişlerine kısıtlama getiren kararnameye tepki vermiş ve ABD vatandaşlarının da İran'a alınmayacağını açıklamıştı. Gelişmeler ışığında ABD'li güreşçiler 16-17 Şubat tarihlerinde İran'ın Kirmanşah kentinde yapılacak Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na da katılamayacak.

İran haber ajansı IRNA'nın verdiği bilgilere göre özel bir komite ABD güreş takımının durumunu değerlendirdi. Değerlendirmeyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi "Sonuç olarak ABD serbest güreş takımının ziyareti reddedildi" açıklamasını yaptı.

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AFP/AP,BW/BK