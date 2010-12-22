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Dünya

ABD'DEN İRAN'A YARDIM ÖNERİSİ WASHINGTON (A.A)

22 Aralık 2010 11:05

-ABD'DEN İRAN'A YARDIM ÖNERİSİ WASHINGTON (A.A) - 22.12.2010 - ABD, İran'ın güneydoğusunda önceki gün meydana gelen, 7 kişinin öldüğü depremden sonra İran'a başsağlığı diledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Mike Hammer, ABD'nin, Kırman'da önceki gün meydana gelen depremdeki can kaybından üzüntü duyduğunu belirtti. Hammer, depremzedelere yardım etmeye hazır olduklarını da ifade etti.  İran'ın güneydoğusundaki Kırman eyaletinin Hüseyinabad kenti yakınlarında önceki gün 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 7 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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