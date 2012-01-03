-ABD'den İran'a yanıt WASHINGTON (A.A) - 03.01.2012 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, İran'ın ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'nden uzak durması yönündeki uyarısına yanıt olarak yapılan açıklamada, ABD gemilerinin Basra Körfezi'nde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Pentagon basın sekreteri George Little imzasıyla yapılan açıklamada, ABD donanmasının uluslararası hukuka uygun olarak Basra Körfezi'nde kalmaya devam edeceği belirtildi. İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ateullah Salihi, İran'ın Basra Körfezi'nde icra ettiği deniz tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, ''ABD'ye Basra Körfezi'ni terk ederek Umman Denizi'ne giden ABD uçak gemisinin bir daha Basra Körfezi'ne dönmemesi uyarısında ve tavsiyesinde bulunuyoruz'' demişti. ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, USS John C. Stennis adlı uçak gemisi ile başka bir geminin, bir hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ni terk ettiği bildirilmişti.