ABD'den İran'a sıcak mesaj

Amerikan yönetimi, Başkan Barack Obama'nın İran'a yönelik tarihi mesajından sonra bu ülkeyle diyalog başlatmak için başka girişim projelerinin bulunduğunu bildirdi.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs açıklamasında, basın mensuplarının Obama'nın açılımından sonra Amerikan yönetiminin kağıt üzerinde yeni bir girişimi olup olmadığı sorusuna "Evet" yanıtını verirken, bunların nasıl girişimler olduğunu açıklamaktan kaçındı.



Gibbs, "Evet, başka girişim projelerimiz de var, ama bugün bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim" dedi.

